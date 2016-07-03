Gwyneth Paltrow: Nasıl Chris Brown'dan bile daha fazla nefret edilen ünlü ben olabilirim?

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, katıldığı televizyon programında isyan etti.

2013 yılında Star dergisinin yaptığı ankette ‘En nefret edilen ünlü’ seçilen ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow, BBC televizyonunda katıldığı programda konuyla ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

"İlk önce kendime 'Nasıl en fazla nefret edilen ünlü ben olabilirim?' diye sordum. Nasıl yani Chris Brown'dan bile daha fazla mı? Ne yaptım ki? Sadece kendim oldum, bence insanların benimle ilgili önyargılı olmasının sebeplerı var. Şöhretimi sadece varlıklı bir aileden geliyor olmama bağlıyorlar" diyerek isyanını dile getirdi.

Rihanna'ya şiddet uygulaması ardından tepki çeken Chris Brown'ın bile listede 20. sırada yer alması 43 yaşındaki oyuncuyu daha çok sinirlendirdi.