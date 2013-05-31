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Yaşam

Güzin Dino hayatını kaybetti

Son 15 gündür Paris’teki bir hastenede tedavi görmekte olan Güzin Dino 103 yaşındaydı

31 Mayıs 2013 11:38

Dilbilimci, öğretim üyesi, çevirmen, yazar ve Abidin Dino’nun eşi Güzin Dino dün yaşamını yitirdi.

Hayatının çok uzun bir dönemini Abidin Dinoyla paylaşmış olan Güzin Dino’nun cenazesi Paris’te annesi Feride Hanım’ın yanına defnedilecek. 

1942’de İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi Profesörü Eric Auerbach’ın asistanlığını yapan Güzin Dino, 1954’te eşiyle birlikte Paris’e yerleşti. Paris’te Ulusal Bilimler Merkezi’nde çalıştı.

Türkiye Pen Kadın Yazarlar Derneği üyesi de olan Güzin Dino’nun bazı yapıtları ise şöyle:

Türk Romanının Doğuşu” (Agora Kitaplığı),

Gel Zaman Git Zaman, Abidin Dino’lu Yıllar” (Can Yayınları),

Sensiz Her şey Renksiz” (Can Yayınları).

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