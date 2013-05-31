Güzin Dino hayatını kaybetti

Dilbilimci, öğretim üyesi, çevirmen, yazar ve Abidin Dino’nun eşi Güzin Dino dün yaşamını yitirdi.

Hayatının çok uzun bir dönemini Abidin Dino’yla paylaşmış olan Güzin Dino’nun cenazesi Paris’te annesi Feride Hanım’ın yanına defnedilecek.

1942’de İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi Profesörü Eric Auerbach’ın asistanlığını yapan Güzin Dino, 1954’te eşiyle birlikte Paris’e yerleşti. Paris’te Ulusal Bilimler Merkezi’nde çalıştı.

Türkiye Pen Kadın Yazarlar Derneği üyesi de olan Güzin Dino’nun bazı yapıtları ise şöyle:

“Türk Romanının Doğuşu” (Agora Kitaplığı),

“Gel Zaman Git Zaman, Abidin Dino’lu Yıllar” (Can Yayınları),

“Sensiz Her şey Renksiz” (Can Yayınları).