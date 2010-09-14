Güzide Ülker toprağa verildi

T24 - Ülker'in Onursal Başkanı Sabri Ülker'in eşi, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in annesi Güzide Ülker (77) vefat etti.



Güzide Ülker için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ömer Lütfi Arıboğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve ünlü Basketbolcu İbrahim Kutluay, iş adamları Mustafa Boydak ile Abdullah Kiğılı başta olmak üzere çok sayıda tanınmış isim katıldı.



Güzide Ülker'in oğlu Murat Ülker, annesinin tabutu başında uzun süre dua etti. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı kıldırdı. Namazı ardından sonra dua eden Çağrıcı, Ülker ailesinin Türkiye'nin manevi kalkınmasına verdikleri katkılarla bilindiklerini söyledi. Çağırcı, "Güzide Hanım, dünya çapındaki hizmetlerde 'hanımanne' olarak önemli katkılar yaptı." dedi. Namazın kılınmasının ardından cenaze, omuzlar üzerine alınarak camiden çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da tabutu omuzlayarak taşınmasına yardımcı oldu.



Güzide Ülker'in naaşı Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





