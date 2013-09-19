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Yaşam

Güzellik yarışmasını kazanan müslüman güzele ödül, Hac ziyareti

Endonezya’da ilk kez düzenlenen Müslüman Dünyası Güzellik Yarışması sonuçlandı.Birinci olan Nijeryalı Obabiyi Aisha ödül olarak 2 bin 200 dolar ve Hac seyahati kazandı

19 Eylül 2013 01:07

Endonezya’da ilk kez düzenlenen Müslüman Dünyası Güzellik Yarışması’nı Nijerya’dan Obabiyi Aisha Ajibola kazandı.

Altı ülkeden 18 güzelin katıldığı yarışmada Endonezya ve Malezya güzelleri ile finale kalan 20 yaşındaki şehir planlama öğrencisi Aisha, ismi açıklandığında gözyaşlarına boğuldu ve kendisine uzatılan Kuran’ı öptü.
Ödül olarak yaklaşık 2 bin 200 dolar ve Hac seyahati kazanan Aisa, "Allah biliyor ya kazanacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bunu bütün Nijeryalı kadınlara ithaf ediyorum" diye konuştu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Endonezya’da 2011 yılından beri "Müslüman Güzel" yarışması düzenliyor. Yarışmacıların sadece yüzleri ve ellerini açabilecekleri kıyafetler giymesine izin verilen yarışmada, güzellere Müslümanlık, moda ve eğitim gibi konularda sorular da soruluyor. Bu yılki yarışmaya, Endonezya’nın yanı sıra Malezya, Brunei Sultanlığı, İran, Bangladeş’ten güzeller katıldı.
ABD’den katılacağı söylenen güzel ise annesinin ani hastalığı nedeniyle yarışmadan çekildi. Gelecek yıl yarışma Brunei’de düzenlenecek.

Dünya Güzellik yarışması bu yıl Endonezya’da 28 Eylül’de düzenlenecek. Endonezyalı yetkililer, Müslüman gruplarının tepkisi üzerine, yarışmanın yerini değiştirmiş ve Miss World 2013’ü başkent Cakarta yerine Bali adasında düzenlemeye karar vermişti.

 

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