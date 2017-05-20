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Sağlık

Güzellik ürünlerindeki “organik” etiketi tüketiciyi yanıltıyor

Tüketicilerin yüzde 76’sı, güzellik ürünlerinin etiketindeki “organik” ibaresinden dolayı kendilerini kandırılmış hissettiklerini belirtiyor

20 Mayıs 2017 20:08

Toprak Birliği’nin (Soil Association) son piyasa raporuna göre, organik sağlık ve güzellik ürünleri satışları 2016’da yüzde 20 artış göstererek Birleşik Krallık pazarında bu rakam yaklaşık 61.2 milyon pounda ulaşıyor. Fakat endüstri, çevre dostu ve cilde zarar vermeyen ürünler üretmek yerine mevcut ürünleri “organikmiş” gibi pazarlıyor.

Gaia Dergi'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği standartlarına tabi tutulan organik gıdaların aksine, güzellik ürünlerinde organik veya  doğalibarelerinin kullanımını düzenleyen hiçbir yasal standart bulunmuyor. Pratikte herhangi bir güzellik markası, ürünleri neredeyse hiçbir organik ve doğal madde içermese bile etiketlerinde “organik” ve “doğal” ibarelerini kullanabiliyor.

Bu kanun boşluğu karşısında uzman kuruluşlar, yetkilileri teşvik etmek amacıyla kendileri birtakım standartlar belirlediler. Ayrıca, ABD’nin NFS-ANSI standartları da Birleşik Krallık’ın ana caddelerinde satılan bazı ürünlerde görülüyor.

Toprak Birliği direktörü Peter Melchett, “Bu buz dağının görünen yüzü. Karşılaştığımız ürün etiketlerin kafa karıştırıcı ifadelerle şişirilmiş durumda. Tüketici araştırmamız da gösteriyor ki alışverişlerini yaparken doğru ürünü seçtiklerini bilmek tüketiciler için çok zor,” şeklinde konuştu.

Yeni bir araştırma, Toprak Birliği’nin güzellik endüstrisindeki yeşil aldatmacayı ortadan kaldırmayı amaçlayan Açıklık Getirme Kampanyası’nı destekliyor. Araştırmaya göre, insanların yüzde 72’si, bir markanın organik olduğuna dair yalan beyanda bulunması halinde o markaya olan güvenlerini kaybedeceklerini belirtiyor.

Toprak Birliği geçtiğimiz günlerde markaları ve etiketlerinde yanıltıcı ibareler olması muhtemel olan piyasadaki güzellik ürünlerini içeren bir liste yayınladı. Listedeki markaların ürünlerinin organik olduğu belgelenmemiş olsa bile bazı ürün etiketleri “organik” ibaresini içeriyor.

Ulster Üniversitesi Moleküler Biyolojik Bilimler Merkezi Emeritus Profesörü Vyvyan Howard, ürünlerde kullanılan maddeleri inceledi ve sonuçlarını şöyle anlattı: “Etiketinde organik olduğu belirtilen ürünlerde kanserojen maddelere rastladığımda çok şaşırdım. Gerçekten organik olan ürünler bağımsız kuruluşlarca onaylanır. Tüketicilere bu ürünleri tercih etmelerini öneriyorum.”

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