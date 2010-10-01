-''GÜZELLİĞİN BÜTÇESİ ARTTI'' ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Ekonomideki sıkıntıların aşılmasıyla birlikte aile bütçelerinde ''güzellik'' için ayrılan payın arttığı, harcamalardaki artışla kuaförler ve güzellik salonlarının da rahat bir nefes aldığı bildirildi. Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bekir Yiğittürk, kent genelinde odalarına kayıtlı 3 bin 100 toplamda ise 5 bin civarında kuaför, güzellik salonu ve manikürcü esnafının bulunduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini bazı işyerlerinin de kapanmak zorunda kaldığını belirten Yiğittürk, ''Krizin bitiş sinyalleri ile kapanan işyeri sayısı yok denecek kadar azaldı, buna karşın çok sayıda yeni işyeri açılıyor'' dedi. Sıkıntının aşılmaya başlamasıyla birlikte insanların harcamalarında da rahat davranmaya başladığını anlatan Yiğittürk, şöyle konuştu: ''Krizde insanlar doğal olarak harcamalarını kısıtlıyor, ilk kesintiye gidilen şeyin başında ise güzellik harcamaları geliyor. Ancak şimdi durum değişti, insanlar güzelliklerine daha fazla harcama yapıyor. Esnafta rahat bir nefes aldı, iş yoğunluğu eskiye göre artış gösterdi. Esnaf memnun, işlerin önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz.'' -YURT DIŞINDAN MANİKÜRCÜ, PEDİKÜRCÜ TALEBİ VAR- Türk kuaförleri ve güzellik merkezi çalışanlarının işlerinde fazlasıyla başarılı olduklarını belirten Yiğittürk, ''Eğitim aldıktan sonra işsiz kalınmayacak tek meslek kuaförlük'' diye konuştu. Yurt dışında özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadığı Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden kuaför, manikürcü, pedikürcü talepleri aldıklarını belirten Yiğittürk, bu taleplere cevap verebilmek için sürekli kurslar açtıklarını söyledi. Yaklaşık 8 ay süren kurslarda kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Yiğittürk, mezun olanların ise kolayca iş bulduğunu aktardı.