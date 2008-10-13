Güzelleştiren yazılım

İsrailli bilim insanları, estetik operasyona başvurmadan bir kişinin yüzüne en ideal formu nasıl kazandırılacağını belirleyen bir bilgisayar programı geliştirdi.



Tel Aviv Üniversitesi tarafından geliştirilen “güzelleştirme motoru” isimli program yüzün fotoğrafı üzerinde bir matematiksel formül uygulayarak nasıl çekici olacağının yollarını arıyor. Araştırmalara göre bir yüzü çekici kılan en önemli şey simetri, onun ardında gençlik, cildin duruluğu, pürüzsüzlüğü ve göz ve saçların canlı bir renge sahip olması geliyor.

