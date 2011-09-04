Güzellerin dostluğu kriz çıkardı

T24 - Güzellik yarışmasında Kosova ve Sırbistan’ı temsil eden kızların birlikte verdiği poz iki ülke arasında kriz yarattı. Kosova’yı tanımayan Sırplar küplere binince fotoğraf kaldırıldı.









Kainat Kraliçesi güzellik yarışmasında, Kosova ve Sırbistan’ı temsil eden adayların fotoğrafı facebook sayfasına eklenince kriz çıktı.



2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ederek Sırplarla topraklarını ayıran Kosova, Sırbistan tarafından tanınmadığı için iki ülkenin medyasında fotoğraf üzerine tepki dolu haberler yer aldı.



Kosova Güzeli Aferdita Dresjah ve Sırbistan Güzeli Anja Saranovic, yarışma için hazırlandıkları kampta provalar esnasında dostane bir fotoğraf çekindi. Kosova Güzeli fotoğrafı sayfasında paylaştı. Bunun üzerine, Sırbistan’ın tanımadığı Kosova halkı, fotoğrafın sayfadan kaldırılması için yüzlerce yorumda bulundu. Sırp basını da, bu fotoğrafın “simgesel bir tanıma” anlamı taşıyabileceğine ve bir anlamda Kosova’yı tanımak için bir fırsat olabileceğine ilişkin tartışmalara yer verdi. Bazı yerel Sırp gazeteleri ise, fotoğrafın Sırbistan’a bir ihanet olduğunu ilan ederek gerginliği körükledi.



Kosova Güzeli tüm ısrarlara rağmen fotoğrafı sayfasından kaldırmazken, Sırp güzel Saranovic, “Ülkemin politikalarını destekliyorum. Bu fotoğraf Kosova’yı tanıma anlamı içeremez. Çünkü, Kosova zaten Sırbistan’dır” açıklamasıyla gerginliği yatıştırmaya çalıştı.



Kainat Kraliçesi güzellik yarışması Brezilya’nın başkenti Sao Paulo’da 12 Eylül’de düzenlenecek.

Binlerce insan öldü



Yugoslavya’nın etnik çatışmalara bağlı bölünmesiyle, Kosova Kurtuluş Ordusu ile Sırplar arasında çatışmalar başladı. Kosova bu dönemde Sırbistan’a bağlı özerk bölgeydi. Sırplar, Kosovalı Müslümanlar’a yönelik şiddeti arttırınca NATO 1999’da hava operasyonu başlattı. Binlerce insan öldü. BM Kosova’yı kendi denetiminde özerk bir bölge olarak ilan etti. 2008 yılında ise Kosova, bağımsızlığını ilan etti. 80 ülkenin tanıdığı Kosova’nın BM üyeliği Sırbistan tarafından engellendi.

