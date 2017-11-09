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Güzeller Harley Davidson'a bindi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kemer'de 5-12 Kasım tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Future Fashion Face World 2017 Yarışması finalistleri, Harley Davidson showroom'unu ziyaret etti

09 Kasım 2017 16:47

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kemer\'de 5-12 Kasım tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Future Fashion Face World 2017 Yarışması finalistleri, Harley Davidson showroom\'unu ziyaret etti. Son model Harleyler hakkında bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektiren adaylar, bikiniyle poz verdi.
Antalya\'da 20 ülkeden kız erkek 40 yarışmacının katıldığı Future Fashion Face World 2017 \'Geleceğin Dünya Moda Yüzleri\' adlı yarışmanın finalistleri, kent turuna çıktı. Kemer\'deki bir otelde kamp yapan adaylar, Harley Davidson mağazasını dolaştı. Farklı modellerde sergilenen Harley Davidson marka motosikletleri inceleyen yarışmacılar, bikinileriyle objektiflere poz verdi. Ellerinde temsil ettikleri ülkelerin bayraklarıyla dolaşan kraliçe ve kral adayları, Harley tutkunları için mini defile yaptı. Harley ürünlerinin tanıtıldığı defile renkli görüntülere sahne oldu. Adaylar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kemer Belediyesi desteğiyle gerçekleşen organizasyonda seçilecek finalistler, dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen moda günlerinde podyuma çıkacak. Yarışmanın finali 11 Kasım günü gerçekleşecek.

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