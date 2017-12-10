Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, silahlı saldırganı teşhis etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce\'nin teşhis etmesi üzerine bir kişi, gözaltına alındı. Başkan İnce, saldırganı tanımadığını belirterek, \"Polis, çok sayıda kişiyi bana gösterdi. Ben de saldırganı teşhis ettim. Beni vuran kişinin o olduğuna eminim\" dedi. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'ndeki evinin önünde 2 Aralık günü silahlı saldırıya uğradı. Otomobille İnce çiftinin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3- 4 el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Başkan İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce, yere yığılırken, saldırgan ise otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler doğrultusunda Başkan İnce\'ye çok sayıda kişi gösterildi. İnce de saldırganı emniyette teşhis etti. İnce\'nin teşhis ettiği kişinin Balçova\'da işletmecilik yapan U.G. olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İnce, \"Emniyetteki arkadaşlar, bana ve eşime çok sayıda kişiyi gösterdi. Olay yaşandığında bana ateş edeni net olarak görmüştüm. Saldırganı o kişiler arasından teşhis ettim. O kişiyi tanımıyorum; ama bana ateş eden kişi olduğuna eminim\" diye konuştu.

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