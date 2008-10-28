Güzel sunucuyu 'yaşlandırdılar'

Fransa'nın önde gelen televizyon kanallarından TF1'in son 3 aydır akşam haberlerini sunan spikeri Laurence Ferrari'nin 'gençliği' başına dert oldu.



Kanal yetkilileri, Ağustos ayında görevli 60 yaşındaki deneyimli sunucu Patrick Poivre d'Arvor'dan devralan Ferrari'nin, yaşına göre genç ve seksi görüntüsü nedeniyle, kanalın 60 yaş üstü seyircilerini kaçırdığını öne sürerek, Ferrari'den yaşına daha uygun bir görünüme bürünmesini istedi.



42 yaşındaki Ferrari de bunun üzerine, omuzlarına kadar uzanan saçlarını kestirdi, daha mütevazi bir makyaj yapmaya ve daha muhafazakar kıyafetler giymeye başladı.



Ferrari'nin taraftarları, güzel sunucunun 'sarışınlara karşı uygulanan ayrımcılığın' bir kurbanı olduğunu öne sürerek, yetkililere tepki gösterirken, kanal yönetimi son 3 ayda akşam haberlerinin 1 milyonadan fazla seyirci kaybettiğini gerekçe göstererek kararlarını savundu.