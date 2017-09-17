Güzel Köylü'nün Gül'ü evlendi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- SİNEMA ve dizi oyuncusu, manken Gizem Karaca, Bodrum\'un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi evlendi.

Bir televizyon kanalında 52 bölüm yayımlanan \'Güzel Köylü\' dizisinde \'Gül\' karakterine hayat veren 24 yaşındaki Gizem Karaca ile nişanlısı 28 yaşındaki Kemal Ekmekçi, Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki Nikki Beach Resort & Spa Bodrum\'da düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

Güzel Köylü dizisinin çekimlerinde tanışıp, 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin düğününe, damadın babası İbrahim Ekmekçi, annesi İpek Ekmekçi, gelinin babası Cüneyt ve annesi Münevver Karaca, Fatih Ürek, Kerimcan Durmaz, Sermiyan Midyat gibi ünlü pek çok tanınmış isminde aralarında bulunduğu 700 davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Kerimcan Durmaz, Uğur Ayaz, Zeynep Korkmaz, Berkay Osman Farabi Eroz, Fatih Ayhan ve Hüseyin Kurutaş yaptı. Erol Albayrak ve Noyan Şahin\'in diktiği gelinlik ve damatlık ile davetlilerin karşısına çıkan Gizem Karava ve Kemal Ekmekçi, alkışlar eşliğinde nikah masasına oturdu. Nikah sırasında gelin Gizem Karaca\'yı gülme krizi tuttu. Karaca, nikah memurunun \"Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?\" sorusuna gülerek \'Evet\' diye yanıt verdi. Nikah sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Ekmekçi, heyecanlı olduklarını belirtip, \"Güzel bir kalabalık var sevdiklerimiz yanımızda. Nikahımızı kıydık şimdi eğlenme zamanı\" dedi.

Nikah sırasında heyecandan gülme krizine tutulduğunu belirten Gizem Karaca da \"Ama benim için güzel bir anı oldu. Artık hayatımızı birleştirdik üstüne diyecek bir şey yok. Ayakkabının altına isim yazmayı unuttum. Ama artık kimlerin istediğini biliyorum. Herhalde işe yarar\" dedi. Çift, iş yoğunluklarının fazla olduğunu belirterek balayını daha sonra rahat bir zamanda yapmayı planladıklarını söyledi. Çift daha sonra ilk danslarını yaptı. Düğün, takı merasimi ve ardından çalan birbirinden güzel şarkılar eşliğinde eğlenilmesiyle devam etti.



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