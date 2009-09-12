Güzel kadın erkeği çekici hale getiriyor

İskoç Stirling Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kadınlar, seksi kadınlarla birlikte olan erkekleri daha çekici buluyor.

Güzel görünmek isteyenlerin arkadaş seçiminde daha dikkatli olmaları gerektiği yapılan bir araştırma sonucunda kanıtlandı.

İskoç Stirling Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, beraber dolaştığımız insanların dış görünüşleri, çevremizdekilerin bizi beğenip beğenmemelerinde etkili oluyor. Bu durumun hemcinslerle birlikteyken geçerli olduğunu belirten yetkililer, özellikle kadınların kendilerinden daha az çekici arkadaşlarıyla birlikteyken daha çok beğenildiklerini kaydetti.

Daha etkileyici

Erkeklerde ise durum biraz farklı. Psikolog Dr. Anthony Little, Playboy’un kurucusuna ithafen isimlendirilen ‘Hugh Hefner etkisi’ nedeniyle çevresinde seksi kadınlar olan erkeklerin diğer kadınlar tarafından, olduklarından daha çekici bulunduklarına dikkati çekti.

Little, Playboy kurucusu Hefner’ın yanındaki güzel kadınlar olmadan o kadar da etkileyici görünmeyeceğini iddia etti.