Güzel kadın aldatıyor!

17 ile 30 yaşları arasındaki kadınlarla yapılan araştırmaya göre güzel kadınlar aldatmaya daha eğilimli



ABD’li bilim insanları, güzel kadınların, eşlerini veya sevgilililerini aldatma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Teksas Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalara göre güzel kadınlarda kadınlık hormonu östrojenin bir türü olan ’östradiol’ isimli bir hormon buluyor.

Bu hormon seviyesinin yüksek olduğu kadınların aldatma riski daha yüksek oluyor. Ayrıca bu hormonun yüksek olduğu kadınlar, daha fazla partner değiştiriyor.

Güzel kadınlar, çevresindeki erkeklerden daha çok ilgi görüyor ve kendilerine güvenleri daha yüksek. Bu yüzden de aldatmaya eğilimli oluyorlar.



Araştırmayı yapan Dr. Kristina Durante, bu hormon seviyesi yüksek olan kadınların sadece çocuklarına daha iyi bir baba ve iyi bir koca değil, daha fazla şey istediğini tespit etti. Bu kadınların standartları yüksek oluyor ve erkeklerden daha yüksek beklentileri bulunuyor. Ayrıca tıpkı erkeklerdeki testesteron hormonu yüksekliği gibi, cinsel istekleri daha yüksek oluyor.



Araştırma için yaşları 17-30 arasında değişen 58 kadınla yüzyüze görüşüldü ve tükürük örnekleri alındı

