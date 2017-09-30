Güzel hava Akyaka'da plajı renklendirdi

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'ndeki Akyaka Plajı, yaz aylarını aratmayan renkli görüntülere sahne oldu. Tatilci ve turistler denize girerek güneşlenirken, keyifli saatler geçirdi.

Güzel havanın etkisiyle Gökova Körfezi\'nin cennet köşesi Akyaka\'ya gelenler, plajı doldurdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Akyaka\'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın ve Denizli il ve ilçelerinden gelen tatilci ve turistler plajı doldurdu. Güzel havanın keyfini süren tatilciler, denize girip güneşlendi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Yanlarında mayolarını getirmeyen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize girdi. Bazı tatilcilerin ise köpekleri ile yüzdükleri ve eğlendikleri görüldü. Eşi Selda Uçar ile birlikte kente tatile gelen makina teknik ressamı 38 yaşındaki Vedat Uçar, \"Ekim ayına geldik, ancak Gökova hala cennet gibi bugünde hava çok sıcak ve güneşliydi. Sonbaharda yazdan kalma günlerin tadını çıkardık. Ülkemiz cennet kıymetini bilelim. Daha ne isteyebiliriz ki. İnsanlar bu cenneti görmek, yaşamak için binlerce kilometre uzaktan geliyor\" dedi.

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