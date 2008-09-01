'Güzel bakıcıyı işe almam'

Esra Ceyhan yeni yayın dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Fiziksel olarak da büyük bir değişim içine girdi. Rejim yaparak hamilelikte aldığı kilolardan kurtuldu. Yeni görüntüsüyle fotoğraflar da çektirdi. Kısa sürede nasıl bu kadar zayıflamıştı?



Esra Ceyhan'ın açıklamaları:

- Doğumdan sonra kendimi odun gibi hissettiğim dönemler oldu. Belim o kadar kalınlaşmıştı ki. Kocam kimi zaman beni kilolu, uykusuz, çökmüş gördü. Bana sürekli "Daha da kilo aldın" diyordu. Erkek seni beğenmedikçe daha da çok bakımsızlaşıyorsun. Eşim o dönem beni hiç kıskanmıyordu, gözünün ucuyla bile bakmıyordu.



- Bebekle birlikte insan anne olmak ve çekici görünmek arasında kalıyor. Tabi ki anne olmayı tercih ediyor. Anne olduktan sonra etek boyumu uzattım, dekoltemi azalttım. Frapan bir makyaj yaptığım zaman bile "anneyim uygun olmaz" dedim.





- Karı-koca ayrılmaları en çok doğumlardan sonra oluyor. Eşlerin hanımlarını çekici bulmamaları da bu dönemde yaşanıyor. Benim de öyle bir dönemim oldu. Doğumdan sonra olan deformasyon yüzünden sürekli pantolon ve kalçayı kapatan şeyler giyiniyordum. Eşimin bana bakışı bile değişti. Gözünün dışarıya gittiğini hissetince "Acaba beni arzu etmiyor mu?" diye düşündüm.



- Çünkü doğumdan sonra çekiciliğin ve güzelliğin azalınca başka kadınların kocana bakışı da değişiyor. Kocanı bekar, boşta bir erkek gibi görüyorlar. Böyle olunca sirkelenip, toparlandım.





- Doğum sonrası kadın aldatılabilir. Bu az kaldı benim de başıma geliyordu. Ama kocam Allah'tan bunu bana yaşatmadı. Bir kadın için ne kadar rencide edici bir şey. Evdeki bakıcıdan bir farkın olmuyor. Ayrıca o dönemde evdeki bakıcı da çok önemli. Bakıcı evin hanımından daha güzel daha bakımlı olmamalıdır. Bir kadın kendine göz göre göre neden bir rakip yaratsın ki? Bakıcıyı eşine tercih eden erkekler de var. Ben çok güzel bir bakıcıyı işe almazdım. Benim evimde çalışanlar kolsuz, yakasız, yakası açık giyinemez.