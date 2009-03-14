Güz Sancısı Yunanistan'da

Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Murat Yıldırım, Beren Saat ve Okan Yalabık'ın başrollerini paylaştığı, 6-7 Eylül olaylarını konu alan "Güz Sancısı" filmi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde gösterime girecek.



Yunanistan'ın en büyük film dağıtım şirketlerinden Rosebut ve Odeon'un yayın haklarını satın aldıkları yapıt, nisan ayının son haftası gösterimde olacak. Filmin yapımcı ortaklarından Fatih Ömeroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6-7 Eylül olayları bizim olduğu kadar Yunan halkını da yakından ilgilendiriyor. Bu filme çok büyük bir ilgi gösterdiler. En büyük tepkiyi ise, bir Rum kızının fahişeyi oynamasına gösterdiler. Yunanistan'ın ünlü televizyon kanalları Mega TV, Alfa TV ve Ta Nea gazetesi Tomris Hanım'la filmle ilgili röportaj yaptıktan sonra bu ilgi daha da arttı. Beş firma filmimizi almak istiyordu, sonunda Rosebut ve Odeon ile anlaştık. Filmimiz Yunanistan'da 15 kopyayla vizyona girecek. Rosebut daha sonra filmi Kıbrıs Rum Kesimi'nde gösterime sokacak" dedi.

