T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Güz Sancısı Yunanistan'da

6-7 Eylül olaylarını konu alan "Güz Sancısı" filmi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde gösterime girecek.

14 Mart 2009 02:00

Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Murat Yıldırım, Beren Saat ve Okan Yalabık'ın başrollerini paylaştığı, 6-7 Eylül olaylarını konu alan "Güz Sancısı" filmi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde gösterime girecek.

Yunanistan'ın en büyük film dağıtım şirketlerinden Rosebut ve Odeon'un yayın haklarını satın aldıkları yapıt, nisan ayının son haftası gösterimde olacak. Filmin yapımcı ortaklarından Fatih Ömeroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6-7 Eylül olayları bizim olduğu kadar Yunan halkını da yakından ilgilendiriyor. Bu filme çok büyük bir ilgi gösterdiler. En büyük tepkiyi ise, bir Rum kızının fahişeyi oynamasına gösterdiler. Yunanistan'ın ünlü televizyon kanalları Mega TV, Alfa TV ve Ta Nea gazetesi Tomris Hanım'la filmle ilgili röportaj yaptıktan sonra bu ilgi daha da arttı. Beş firma filmimizi almak istiyordu, sonunda Rosebut ve Odeon ile anlaştık. Filmimiz Yunanistan'da 15 kopyayla vizyona girecek. Rosebut daha sonra filmi Kıbrıs Rum Kesimi'nde gösterime sokacak" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24