Güz bebeklerinde astım riski daha yüksek

Araştırmanın yapıldığı Vanderbilt Üniversitesi Astım Araştırma Merkezi'nin Direktörü Dr. Tina Hartert, grip ve soğuk algınlığı salgını sezonundan hemen önce doğan güz bebeklerinin, bu salgınların astımı tetiklemesi sebebiyle diğer aylarda doğan bebeklere göre yüzde 30 daha fazla risk altında bulunduğunu, ancak bunun önlenebilir olduğunu söyledi.Hartert, bundan sonraki hedeflerinin, söz konusu kış hastalıklarının önlenmesinin bebeklerin astıma yakalanmasını engelleyeceğini kanıtlamak olduğunu bildirdi.Tennessee eyaletinde 95 bin bebek ve annesinin hastane kayıtlarının incelenmesiyle yapılan çalışmada, bronşiyolit geçiren bebeklerin astıma yakalanma riskinin de yüksek olduğu gözlemlendi.Çalışma, "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine" dergisinde yayımlandı.