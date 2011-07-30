T24 LogoT24 Logo
Dünya

GUYANA'DA YOLCU UÇAĞI İKİYE BÖLÜNDÜ GEORGETOWN (A.A)

30 Temmuz 2011 20:33

-GUYANA'DA YOLCU UÇAĞI İKİYE BÖLÜNDÜ GEORGETOWN (A.A) - 30.07.2011 - Güney Amerika ülkesi Guyana'da içinde 163 kişi bulunan yolcu uçağı piste inişte ikiye bölündü, kazada ölen olmadı. Karayip havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak Georgetown'daki Cheddi Jagan havalimanına inerken pist dışına çıkınca ortadan ikiye bölündü.  Trinidad'dan gelen uçakta 157 yolcuyla 6 kişilik mürettebat bulunduğu, bazı yaralıların olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Bharrat Jagdeo, yaptığı açıklamada "Tanrıya şükürler olsun ki ölen yok" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24