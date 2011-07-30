-GUYANA'DA YOLCU UÇAĞI İKİYE BÖLÜNDÜ GEORGETOWN (A.A) - 30.07.2011 - Güney Amerika ülkesi Guyana'da içinde 163 kişi bulunan yolcu uçağı piste inişte ikiye bölündü, kazada ölen olmadı. Karayip havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak Georgetown'daki Cheddi Jagan havalimanına inerken pist dışına çıkınca ortadan ikiye bölündü. Trinidad'dan gelen uçakta 157 yolcuyla 6 kişilik mürettebat bulunduğu, bazı yaralıların olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Bharrat Jagdeo, yaptığı açıklamada "Tanrıya şükürler olsun ki ölen yok" dedi.