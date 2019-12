Güya avlanmak yasak!

T24 -

4 kişiye ceza kesildi

Eğirdir Gölü'nü Koruma Birliği (EKOBİR) Müdürü Süleyman Can, ekonomik değeri bulunan balık ürünlerinin korunması için iki yıl önce avlama yasağı getirildiğini ve bu kontrolleri yapmak, gölü korumak adına da göl koruyucuları oluşturulduğunu hatırlattı.Nisan ayından bu yana hizmet verdiklerini belirten Can, yapılan denetimler sonunda gölden çıkan ağların kendilerini oldukça şaşırttığını söyledi.Yaklaşık iki yıldır av yasağı bulunan ve 2012 yılına kadar da yasağın devam edeceği gölden 76 bin 700 metrelik ağ çıkarıldığını belirten Can, "Gölde avlanma yasağı var ama ele geçirilen malzemeler bu yasağın delindiğini gösteriyor" dedi.Ele geçirilen üç bin adet kerevit sepetinin imha edildiğini bildiren Can, ağların, özellikle tırıvırıların erimediğini, yıllarca gölde kalabildiğini, bu yüzden de sudaki canlılara büyük zarar verdiğini söyledi.Göl koruyucuları olarak görev süresi içinde 4 kişiye ceza kesildiğini belirten EKOBİR Müdürü Can, kontrollerin jandarma komutanlıkları, tarım il müdürlükleri ve göl koruyucuları tarafından yapıldığını anlattı.Görevlerini yaparken zaman zaman hoş olmayan olaylarla da karşı karşıya kaldıklarını anlatan Can, tehdit bile edildiklerini ileri sürdü.Yalvaç kıyısında yaşadıkları bir olayı anlatan Can, "Ekiplerimiz bir tekneden balık tutulduğunu tespit ediyor. Bunu görüntülü ve fotoğraflı belgeliyor ancak kişiler malzemelerini vermek istemiyor. Durum Jandarma Komutanlığı'na haber veriliyor. Bu sırada da arkadaşlarımız teknenin kaçmaması için arkalarından gidiyor. Tekne kaçarken ters bir dönüş yapıyor ve arkadaşlarımızın üzerine sürmeye başlıyor. Böyle olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.Eğirdir Gölü'nün Isparta ve Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken EKOBİR Müdürü Süleyman Can, "Bu balıklar yine buradaki balıkçılara ait. Şu anda gölde balık tutmak yasak ancak bu yasağa, kontroller olmasa uyan da olmayacak. Bizim derdimiz göl ve balıklar. Oysaki balıkçıların geleceği için burada mücadele veriyoruz. Ekonomik değeri bulunan balıkların bugün üretim konusunda doğru yolda ilerlediğini görmekteyiz ancak hala bizim bu çalışmalarımıza ket vurmak isteyenler var" diyerek sözlerini tamamladı.