Güvercinlik Koyu yeşillenmedi, otellerle doldu

Muğla'nın Milas ilçesindeki Güvercinlik Koyu'nda, bin yatak kapasiteli ikinci otelin inşaatına başlandı. Güvercinlik Koyu'nda sekiz yıl önce çıkan yangında 150 hektarlık Halep çamı ve kızıl çam ormanının kül olmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvercinlik Koyu'ndaki ormanlık alan, 2006 yılında turistik tesis yapılması amacıyla 85, 80 ve 95 dönüm olarak üç şirkete tahsis edilmişti. 2007 yılında aynı anda üç ayrı noktadan çıkan yangında, koruma altındaki 150 hektarlık Halep çamı ve kızıl çamın da bulunduğu 195 hektarlık alan kül olmuştu.

Turistik tesis olarak tahsis edilmesinin ardından koyda yangın çıktı

Yangının ardından dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, yangının büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Ormanlık alanlar ve imar yerleri belli. Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Temizleyerek yeşillendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Güvercinlik Koyu'yla ilgili çevre katliamları yangınla da kalmadı. Yangından bir yıl sonra koyda imar izni alan MNG Holding'e bağlı Günal İnşaat, Pina Yarımadası önündeki körfezde yapacağı beş yıldızlı otele iskele kurmak için yaklaşık 5 dönümlük bir alanı kaçak olarak doldurmuştu. Çevrecilerden gelen tepkiler üzerine dolguyu yapan şantiye müdürü, "Herkes dolduruyor. İzin bekleseydik zaman kaybederdik. Para cezasını bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı. Gelen tepkiler üzerine holdinge 46 bin 500 liralık para cezası kesilmiş, dolguyu kaldırması için de bir yıllık süre tanınmıştı.

Ne dolgu kaldırıldı ne bölge ağaçlandırıldı

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da durumdan haberdar olmasının ardından bölge eski haline getirilmeden dosya önüne gelse de bakmayacağını söylemişti. Ancak şirket, deniz dolgusunu kaldırmadı ve bölgede ağaçlandırma yapılmadı.

Arazinin tahsisi, Günal İnşaat'tan Çankırı İnşaat'a devredildi ve bu şirket, Güvercinlik Koyu'nda beş yıldızlı La Blanche Island Güvercinlik Oteli hizmete açtı. Aynı zamanda, koydaki 4 numaralı parseldeki 78 bin 791 metrekare arazi üzerinde, 2014 Kasım ayında bir şirket tarafından otel yapılması için çalışma başlatıldı.

Hızla ilerleyen otel inşaatının, proje yatırım tutarının 60 milyon lira olduğu belirtildi. Proje kapsamında ilerleyen süreçte tesise, deniz kıyısı kesiminde iskele yapılması da planlandığı ifade edildi. Milas Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer alan tesisin proje alanına ait imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak.