Güvercinleri ezen banka nakil aracı şoförüne 2 bin 104 lira para cezası

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, İzmir Konak Meydanı'nda 4 güvercini ezerek öldüren bir bankanın para nakil aracının şoförü Ö.F.Ö.'ye her kuş için 526 lira olmak üzere toplam 2 bin 104 lira para cezası kesildiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Oğuz'un haberine göre, geçen 22 Ekim'de araç trafiğine kapalı Konak Meydanı'nda 4 güvercini ezerek öldüren, bir bankanın zırhlı para nakil aracının şoförüne, her güvercin için ayrı ayrı para cezası uygulanması için İzmir Valiliği'ne başvuruldu. Aylardır devam eden soruşturmada İzmir Valiliği konunun araştırılması için Konak Kaymakamlığı'nı görevlendirdi.

Kaymakamlığın oluşturduğu; İlçe Tarım Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve hayvanseverden bir temsilcinin yer aldığı denetleme kurulu, Konak Meydanı'na hızla giren bir kamu bankasının 06 DP 8420 plakalı zırhlı para taşıma aracı ile meydanın simgesi güvercinlerin arasına dalıp, uçmaya fırsat bulamayan 4'ünü ezen araç şoförü Ö.F.Ö.'ye, dün 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası kapsamında kuş başına 526 TL olmak üzere toplam 2 bin 104 TL para cezası kesti.



HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, yaptığı açıklamada "Tanıkların isim ve telefonlarıyla İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı ve Konak Belediyesi'ne aylar önce başvurup, kasıtlı olarak 4 kuşun ölümüne neden olan kişinin kurumdan bulunarak, görenlerin de ifadeleri alınarak, güvercin başına idari ceza verilmesini istedik. Bu işin peşini bırakmadım ve kurulda bunu sık sık gündeme getirdim. Sonunda görüntülere ve şahitlere ulaşılıp ifadeleri alındıktan sonra bu cezanın kesilmesine karar verildi. Hiçbir canlının yaşamı parayla ölçülemez ama bu ceza hayvanlara şiddet uygulanmasının, öldürülmesinin önüne geçmek için bir uyarı, örnek karar oldu" dedi.



