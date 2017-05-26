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Yaşam

Güvercinin sırtında 178 adet uyuşturucu hap bulundu

Yarışçı güvercinler yüzlerce kilometre mesafeyi aşıp ayrıldıkları yere geri dönebilme kapasitesine sahip

26 Mayıs 2017 00:21

Kuveyt'te gümrük görevlileri, bir güvercinin sırtına bağlanmış kumaş bir cepte 178 adet uyuşturucu hap buldu.

Güvercin, Kuveyt-Irak sınır bölgesinde El Abdali gümrük binası yakınlarında yakalandı.

Güvercinin taşıdığı uyuşturucu haplar arasında, partilerde kullanılan yasadışı kematin maddesinin de olduğu öğrenildi.

Gümrük yetkilileri, daha önce güvercinlerle uyuşturucu taşındığını duyduklarını ama uyuşturucu taşıyan bir güvercini ilk defa yakaladıklarını söyledi.

Değeri yüksek ve hafif narkotikler için güvercinlerin kullanıldığı vakaların görüldüğü başka ülkeler de var.

2015'te Kosta Rika'daki bir hapishanenin gardiyanları, bir güvercine bağlanmış fermuarlı bir cepte kokain ve kenevir bulmuşlardı.

Kolombiya polisi de 2011'de kokain ve esrarın ağırlığını taşıyamadığı için hapishane duvarının üstünden uçamayan bir güvercini yakalamıştı.

Güvercinler Roma Dönemi'nden bu yana mesajların taşınması için kullanılıyordu.

Yarışçı güvercinler yüzlerce kilometre mesafeyi aşıp ayrıldıkları yere geri dönebilme kapasitesine sahip.

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