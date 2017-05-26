Güvercinin sırtında 178 adet uyuşturucu hap bulundu

Gümrük yetkilileri, daha önce güvercinlerle uyuşturucu taşındığını duyduklarını ama uyuşturucu taşıyan bir güvercini ilk defa yakaladıklarını söyledi.

Değeri yüksek ve hafif narkotikler için güvercinlerin kullanıldığı vakaların görüldüğü başka ülkeler de var.

2015'te Kosta Rika'daki bir hapishanenin gardiyanları, bir güvercine bağlanmış fermuarlı bir cepte kokain ve kenevir bulmuşlardı.

Kolombiya polisi de 2011'de kokain ve esrarın ağırlığını taşıyamadığı için hapishane duvarının üstünden uçamayan bir güvercini yakalamıştı.

Güvercinler Roma Dönemi'nden bu yana mesajların taşınması için kullanılıyordu.

Yarışçı güvercinler yüzlerce kilometre mesafeyi aşıp ayrıldıkları yere geri dönebilme kapasitesine sahip.