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Yaşam

Güvercin pisledi, konser yarıda kaldı!

Amerikalı popüler ve Grammy ödüllü rock grubu Kings of Leon'un bas gitarcısının ağzına güvercin pisledi, konser yarıda kaldı.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Amerikalı rock grubu Kings of Leon'ın ABD'deki konseri sırasında bas gitarcsının ağzına güvercinin pislemesi üzerine grup, konseri yarıda bıraktı. Organizatörler, gitarcının sağlık endişeleri nedeniyle konsere devam edemeyeceğini açıklarken, seyircilere bilet ücretleri iade edildi.

Amerikalı popüler ve Grammy ödüllü rock grubu Kings of Leon'un bas gitarcısının ağzına güvercin pisledi, konser yarıda kaldı.

Ünlü grubun St. Louis kentinde önceki gece verdiği konser, sadece üç şarkı sonra bir güvercinin basçı Jared Followill'in ağzına pislemesi üzerine yarıda kaldı.

Organizatörler, seyircilere, gitarcının sağlık endişelerinden ötürü konsere devam edemeyeceğini açıkladılar. Davulcu Nathan Followill, daha sonra Twitter'da hayranlarından özür dileyerek, "Bizi affedin, ama bu şartlar altında devam etmek çok sağlıksız olacaktı" dedi. Seyircilere bilet paraları iade edildi.


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