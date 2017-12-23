Güvercin kafesinde skunk üretmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, güvercinlerin beslendiği kafeste, özel ışıklandırma ve cihazlarla kontrol altında tutulan saksılar içinde genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) yetiştirildiği tespit etti. El koyulan güvercinler ise esrarların başından ayrılmadı.

Narkotim ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu ekimi yapıldığının ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, damda güvercinlerin beslendiği kafeste saksılara ekili durumda genetiği değiştirilmiş skunk buldu. Işıklandırma ve havalandırma cihazlarıyla yetiştirilen uyuşturucuların yayında, kimyasal maddelerde bulundu. Polis esrar ve malzemelerin yanı sıra, kafesteki güvercinlerede el koydu. Emniyette getirilen, güvercinler ise esrarların yanından ayrılmadı.Yakalanan 40 yaşındaki V.Ş., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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