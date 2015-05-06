Güvensizlik büyüyor; seçimlerin adil yapılacağına inananların oranı yüzde 48’e düştü!

Haziran 2015 Seçimlerine Giderken Kamuoyu Dinamikleri başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, “seçimlerin adil yapılacağına inanan” seçmenlerin oranı yüzde 48’e kadar düştü.

Açık Toplum Vakfı, Koç Üniversitesi ve ABD Ohio Devlet Üniversitesi’nin desteğiyle yapılan karşılaştırmalı seçmen eğilimleri araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç ile Ohio Eyalet Üniversitesi’nde Doç. Dr. Erik Nisbet tarafından kurgulanan araştırmaya, hazırlık aşamasında Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu da katkıda bulundu.

Saha çalışmaları Frekans Araştırma tarafından 19 Mart - 26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada 49 ilde 2 bin 201 katılımcı ile yüz yüze görüşüldü. Katılımcılar Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden rastgele örneklem ile seçildi. Sonuçlar; 2002, 2007 ve 2011 yıllarında aynı ekip tarafından aynı metodoloji ile gerçekleştirilen araştırmalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

‘Seçim adil olmayacak,

oylar doğru sayılmayacak’ diyenler

Araştırmada 7 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimlerinin” adil bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, sandık oy sayımlarının güvenilir olup olmayacağı” soruları da katılımcılara yöneltildi. Yanıtlar, iktidar ve muhalefet partisine yakın seçmenler arasında bu konuda da sert bir kutuplaşma yaşandığını ortaya koydu. AKP seçmenlerinin yüzde 78’i “sandık oy sayımlarının doğru yapılacağına” inandığını belirtirken, bu oran muhalefet partileri seçmenleri arasında yüzde 23’te kaldı.

Araştırma sonuçlarına göre 2007’de yüzde 28, 2011’de yüzde 30 düzeyinde olan “seçimler adil olmayacak” diyenlerin oranı 2015’te yüzde 43’e çıktı.

“Seçimler adil olacak” diyenler de 2007’de yüzde 70, 2011’de yüzde 57 iken 2015’te yüzde 48’e düştü.

Seçimlerin adil olup olmayacağı konusunda AKP ile muhalefet seçmenleri arasında 10 kata yaklaşan farklılıklar dikkat çekti.

Araştırmada seçimlerin adaleti ve güvenliğine ilişkin olarak dile getirilen endişenin yansıdığı grafikler şöyle:

Sizce yaklaşmakta olan 7 Haziran seçimleri adil olacak mı?

Önümüzdeki seçimde sandıklarda oylar verildikten sonra yapılan oy sayımlarının doğru yapılacağına ne derecede inanıyorsunuz?

Araştırmanın bütün sonuçlarına ilişkin grafiklere ulaşmak için tıklayın.