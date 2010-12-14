-GÜVENOYU ÖĞRENCİLERİ AYAĞA KALDIRDI ROMA (A.A) - 14.12.2010 - İtalya'da üniversitelere yönelik reform tasarısını ülke genelinde protesto eden öğrenciler, Silvio Berlusconi hükümetinin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasına tepki gösterdi. Başkent Roma'da Senato yakınlarında toplanan bir grup öğrenci, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın sonucuna ilişkin yanlış haber üzerine önce sevinç çığlıkları attı. Oylamanın hükümet lehine sonuçlandığının öğrenilmesiyle birlikte olaylar çıktı. Banka vitrinlerinin camlarını aşağı indiren kimi öğrenciler, çevredeki bazı otomobillere zarar verdi. Öğrenciler Senato'yu koruma çemberine alan güvenlik birimlerini ''kağıt bomba'' ve boya yağmuruna tuttu. Berlusconi'nin özel konutunun yer aldığı Grazzioli Sarayı'nı koruyan güvenlik güçleri de öğrencilerin fırlattığı şişelere maruz kaldı. Temsilciler Meclisi dahil kent merkezindeki hükümet binalarını zırhlı araçlar eşliğinde koruma altına alan güvenlik birimleri, kent merkezinde belirli noktaları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, öğrencilerin yer yer sergiledikleri taşkınlıklara şiddetle karşılık vermemeye özen gösterdi. İtalya'da başkentin yanı sıra Milano, Palermo, Venedik, Torino gibi kentler de öğrenci bugün eylemlerine sahne oldu. Torino'da Porta Nuova tren istasyonu, Palermo'da havalimanı, Cosenza'da ise A3 otobanı bir süre öğrencilerin işgali nedeniyle trafiğe kapatıldı.