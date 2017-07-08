Güvenlikçinin kafa attığı Baykal'ın oğlu o anları anlattı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, ODTÜ'deki mezuniyet töreni sırasında güvenlik görevlisinin kendisini darp ettiği anları anlattı. Ataç Baykal, bir güvenlik görevlisiyle konuştuğu esnada kendisini darp eden kişinin bağırarak gelerek kendisine çok sert biçimde kafa attığını söyledi.

Ataç, “ODTÜ’de mezuniyet töreni vardı. Ben de ODTÜ’de oturuyorum. Eşim de ODTÜ’nün Kıbrıs direktörü ve üniversite de rektör yardımcısı. ODTÜ yönetiminin; mezuniyet töreninde protesto edileceği de söyleniyordu. Bağırış çağırışları duyunca ben de tören alanına gitmeye karar verdim. Stada gittim. Orada tören alanına doğru ilerlerken güvenlik görevlisine kendimi tanıttım. Kimliğimi sordu. Ancak aceleyle çıktığım için kimliğimi almamıştım. Bu konuşmaya tanık olan başka bir güvenlik görevlisi ‘benim de adımı al, benim de adımı al…’ diye bağırdı. Ben de ‘senin de adın ne’ diye sorduğumda ‘Mustafa… Mustafa…’ dedi. Ve o arada ‘niye alıyorsun’ diye bağırarak, çok sert bir biçimde kafa attı." diye konuştu.