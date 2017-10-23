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Güvenlikçiler, çalıştıkları fabrikadan hırsızlık yaparken yakalandı

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bir fabrikadan hurda metalleri çalmaya çalıştıkları iddia edilen fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi ile organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olan 1 kişi y

23 Ekim 2017 19:51

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası İlçesi\'nde, bir fabrikadan hurda metalleri çalmaya çalıştıkları iddia edilen fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi ile organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olan 1 kişi yakalandı.
Dilovası Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası\'nda bir metal fabrikasından 520 kilo ağırlığındaki harda metalleri çalmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmanın yaptığı kontrolde, B.K ile O.C.\'nin fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, İ.Y.\'nin ise fabrikanın bulunduğu organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından B.K., O.C. ve İ.Y. Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi. 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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