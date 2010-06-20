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Güvenlik zirvesi yarın Çankaya Köşkü'nde

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Çankaya Köşkü'nde güvenlik zirvesini toplayacak.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Çankaya Köşkü'nde güvenlik zirvesini toplayacak.


ImageEdinilen bilgiye göre, toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılması öngörülüyor.

Yaşanan son terör saldırılarının ele alınacağı toplantı, saat 10.00'da başlayacak.


Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terörist saldırıda şehit olan onbaşı Hüseyin Köksal'ın bugün ikindi namazını müteakiben Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine de katılacak.   



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