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Politika

GÜVENLİK ZİRVESİ ANKARA (A.A)

19 Eylül 2010 20:16

-GÜVENLİK ZİRVESİ  ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, ''Terörle mücadeledeki son gelişmelerin ele alındığı, iç ve dış güvenlik konularının ayrıntılı olarak değerlendirildiği'' bildirildi.  Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen zirvenin ardından Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının, Genel Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı olduğu bildirildi.  Açıklamada, ''Toplantıda, terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınmış, ülkemizin iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir'' denildi.

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