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Eski İstihbarat Başkanı: Bombanın cinsi, IŞİD saldırısını işaret ediyor

Dün akşam Ankara'da askeri servis araçlarına düzenlenen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmişti

17 Şubat 2016 22:11

 

TSK’da subaylıktan ayrıldıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde akademik çalışmalara başlayan güvenlik uzmanı ve T24 yazarı Metin Gürcan, Ankara’da askeri araçların geçişi sırasında gerçekleşen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı için "İlk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu sabah karar verdik, şimdi yapalım tarzı bir iş değildir" ifadelerini kullandı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da bombanın cinsinin, IŞİD saldırısını işaret ettiğini söyledi.

CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın programında konuşan Gürcan’ın patlamaya dair açıklamaları şöyle:

İlk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Niye intihar saldırısı şüphem var, araçların tam bekledikleri nokta Eskişehir yolu. Bir aracı park edip ayrılamazsanız. İyi bir istihbarat  çalışması, servislerin oradan çıkışı. Ankara’nın ana arteri burası. Orayı kesemezsiniz. İstanbul’un Boğaz Köprüsü’ne kesmek gibi düşünün. Akıcı trafikte böyle bir eylem olması, intihar saldırısı ihtimalini düşündürüyor. Bu sabah karar verdik, şimdi yapalım tarzı bir iş değildir. Mutlaka bir network işidir. En az 10-12 kişiden oluşan bir network’tür. Azmettiriciler, planlayıcılar, finansman sağlayıcılar.

Suriye’de artık fabrikasyon, imalattan yapılan intihar yelekleriyle tanıştık. Bu tarz yelekler görüyoruz. Parça tesiri artırılmış araçlar var. Ne yazık ki güçlüyle güçsüz olanın asimetrik mücadelede güçsüzün kullandığı bir yöntem. 

Yüzde 70 PKK ile bir saldırı olacak gibi geliyor. PKK’nın taşere ettiği PAK, MLK-P ve DHKP-C’yi değerlendiriyorum. Niye diye sorarsanız, bilmediğimiz bir gerçek, temmuz başından beri yaklaşık 8 aydır PKK’nın yedi tane fedai tarzı araçlı intihar saldırıları vardı fakat biz bunları fazla tartışmadık çünkü haber değeri olmadı.

Bir batıda olmadı, ikincisi çoklu ölüme sebep oldu. İkincisi, askeri bir hedef. Sembolik önemi olan bir yerden bahsediyoruz. Ankara'nın merkezinde, Genelkurmay karargahının olduğu yerde. IŞİD, büyüklü küçüklü hiçbir eyleminde askeri hedef almadı. Ankara saldırısında olduğu gibi muhalif gördüğü gruplara yöneldi. Genelde hep Suriye ve Irak'taki olaylarla bağlantılıydı.

Karayılan'ın açıklamaları, Sabiha Gökçen saldırısı sonrasında TAK'ın çok sert üç saldırısı oldu. Cizre'de, Sur'da yaşananlar ve acının aynısını size batıda da yaşatacağız kararlılığı... Her ne kadar IŞİD'in öğrettiği bir yöntem. PKK'nın kendisi değil ama PKK'yla ilişkili olabilecek, örgütler olacaktır. IŞİD de çıkabilir ama küçük bir ihtimal olarak değerlendiriyorum.

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