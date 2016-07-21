Güvenlik uzmanı: Darbe girişiminde masum bildiğimiz suçlu, suçlu zannettiğimiz masum olabilir!

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı Mensubu emekli Binbaşı Mete Yarar, darbe girişimine ilişkin “Masum zannettiklerimiz suçlu, suçlu zannettiklerimiz masum çıkabilir. Bu ülkenin geçmişte de yaşadığı bazı senaryolar var. Burada söylediğimiz bir kelime, insanları infaz etmeye kadar götürebilir” dedi.

Habertürk TV’de Veysi Ateş’in sunduğu ‘Akılda Kalan’ programında konuşan Yarar’ın açıklamaları şöyle:

"İlk darbe girşimi TSK'ya yapıldı. Bu cunta girişiminin 12 Eylül'le ilgili en büyük farkı, 12 Eylül emir-komuta zinciri içinde yapıldığı için siyaset yapılmıştı öncelikle. Burada cumtacıların ilk hedefi, Silahlı kuvvetlerinin ele geçirilmesiydi. Yakın tarihimize bakıldığında bu bir ilk! O yüzden şu sorunun cevabını herkese verelim; "Neden bütün siyasetçiler toplanmadı?" cevabı aslında burada yatıyor. Çünkü orada tüm angajman siyasilerin üzerineydi. Ama burada (15 Temmuz'da) önce cuntacılar komuta kademesini ve birlikleri ele geçirmeye çalıştı. Bununla beraber tek siyasetçi hedefleri vardı; o da sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.

"Saat 15.00'te bir asker darbenin ihbarını MİT'e yapıyor.

"Sorgu öncesi zaman kaybetmemek adına MİT, Genelkurmay'a faks çekiyor, 16.00'da, önemli bir istihbarat var diyor.

"Genelkurmay Karargahı'nda bu sırada Genelkurmay Başkanı'nın soru soracakları kim? Biraz sonra cuntacı olarak karşısına gelecek şahıslar.

"Bir defa olay o kadar adrenalin içinde geçiyor, insanların yaşadığı bazı şeyleri görmek mümkün değil. Soruyorum, bu hangi saatte oldu? Bilmiyorum, diyor.

"Masum zannettiklerimiz suçlu, suçlu zannettiklerimiz masum çıkabilir. Bu ülkenin geçmişte de yaşadığı bazı senaryolar var. Burada söylediğimiz bir kelime, insanları infaz etmeye kadar götürebilir.

"Karşımızda bir kriptolu örgüt var. Bu darbe kripto bir darbe. Hala kripto adamlar var.

"Bir ülkeyi bir günde topluca travma geçiren bir olaydı. Bu olayın içine kaç kişi karıştı? Binlerce insan karıştı. Belki yüz kişinin pozisyonu farklı olabilir, bunu ben bilemem."