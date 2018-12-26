Güvenlik korucularına 135 lira ek tazminat

ANKARA, (DHA)- RESMİ Gazete\'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.

Güvenlik korucularına ek tazminat ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van\'da istihdam edilen güvenlik korucularına 135 lira aylık ek tazminat ödenecek.

