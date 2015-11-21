Güvenlik Konseyi'nden IŞİD’e karşı ortak ses



Güvenlik Konseyi kararında Suriye ve Irak'ta IŞİD ve El Kaide uzantılarıyla mücadelede olanak ve yeteneğe sahip ülkelerden gerekli tüm adımları atmalarını istedi. Konsey, tüm ülkelere “terörist saldırıları önlemek ve bastırmak için çabalarını iki katına çıkarma ve koordine etme” çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Fabius “Tüm ülkelerin, somut bir biçimde bu mücadeleye kendilerini adamaları önem kazanmıştır; bu ister askeri müdahale olsun, ister siyasi çözüm arayışları olsun isterse de terörün finanse edilmesine karşı mücadele olsun” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni kararı askeri müdahale açısından yasal bir bağlayıcılık taşımıyor. Kararın siyasi önemini vurgulayan İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft "Bu karar, IŞİD tarafından ortaya konan tehdidin uluslararası anlamda güçlü bir biçimde tanınmasıdır" dedi.