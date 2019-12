Güvenlik kabinli taksiler geliyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'de bulunan 72 bin taksinin 2 yılda güvenlik kabinli taksilerle değiştirilmesini içeren bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.



Çağlayan, güvenlik kabinli taksilerden bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) alınmamasının öngörüldüğünü ve konuyu Ekonomik Sosyal Konsey'e götüreceklerini, bunun yanı sıra Maliye Bakanlığı'yla görüşeceklerini söyledi.

Bartın'da İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra Küçük Sanayi Sitesi'nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, dönüş yolunda mola verdiği Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak otomotiv sektörünün içinde bulunduğu sorunların çözümüne ilişkin başlattıkları çalışmayı tamamladıklarını belirten Çağlayan, Türkiye'de 60-70 lira için öldürülen taksiciler bulunduğunu ve bunların can güvenliklerinin olmadığına kaydetti.



Çağlayan, bu sorunun çözümlenmesi için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile hazırladıkları, “Esnaf, Değişim, Dönüşüm Destek Eylem Planı”na Türkiye'de güvenlik kabinli taksilerin kullanıma sunulmasına ilişkin bir madde eklediklerini anlattı.



Söz konusu proje kapsamında Avrupa'da olduğu gibi şoförün, kurşun geçirmez camlı bir güvenlik kabini içinde oturacağını, müşterinin ise arka tarafta oturmasının öngörüldüğünü belirten Çağlayan, bu taksilerde müşterinin parayı uzatarak üstünü alacağı bir yer bulunacağını kaydetti.



Türkiye'de 72 bin taksi bulunduğunu, bunların yüzde 50'sinin sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir'de çalıştığını kaydeden Çağlayan, söz konusu proje kapsamında 2 yılda bu taksilerin yenileriyle değiştirilmesini düşünüldüğünü söyledi.



Özel güvenlikli taksilerin Türkiye'de üretileceğini ve bu taksilerden bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ile KDV alınmamasını öngördüklerini belirten Çağlayan, bu planla öncelikle taksicilerin can güvenliğinin sağlanması, ikinci olarak da otomotiv sektörünün canlandırılmasını amaçladıklarını bildirdi.



Konuyu öncelikle Ekonomik ve Sosyal Konsey'e götüreceklerini belirten Çağlayan, yine vergi düzenlemeleri nedeniyle Maliye Bakanlığıyla görüşeceklerini belirtti.



Çağlayan, yapılacak taksilerin teknik standardının belli olacağını ancak onun dışındaki iç ve dış mekan düzenlemesini her firmanın kendisi tarafından belirleneceğini, bakanlık olarak kendilerinin “illa böyle yapın” diye bir şey söylemeyeceklerini kaydetti.



Konuya ilişkin bütün hazırlıkları tamamladıklarını, bankaların kredi, Küçük ve Orta ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) destek vermeye hazır olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) de 4'lü bir mekanizmayla kredilendirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.



Çağlayan, “biz hazırlıklarımız yaptık. Bu konuyu görüştükten sonra olacak veya olmayacak. Olmayacaksa olmayacak deyip buradaki beklentiyi de ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.



