"Güvenlik güçleri G20'de Bolsonaro'ya soru sormaya çalışan Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladı"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun güvenlik ekibininin, G20’yi takip etmek için Roma’ya giden Brezilyalı gazetecilere şiddet uyguladığı iddia edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun G20 süreçi genellikle yalnız geçti. Bolsonaro, Trevi şelalesi önünde toplu fotoğrafa katılmadı.

Brezilya medyasından Newspaper O Globo muhabiri Leonardo TV Globo’nun, “Devlet Başkanı neden pazar günü yapılan G20 etkinliklerine katılmadı” sorusunu sorduktan sonra güvenlik tarafından yumruklandığını belirtti. Gazeteci Jamie Chade’in çektiği video, güvenlik güçleri ve gazeteciler arasında arbede çıkarken Bolsonaro destekçilerinin de şiddeti desteklediğini gösterdi.

Güvenlik güçlerinin Brezilyalı mı İtalyalı mı olduğu bilinmiyor.