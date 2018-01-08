T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik görevlisinin otomobilinden cop ve kelepçe çaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, özel güvenlik görevlisine ait park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camını kırarak kapıyı açan bir kişi, içindeki kelepçe ve cop ile bazı eşyaları çaldı

08 Ocak 2018 18:36

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, özel güvenlik görevlisine ait park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camını kırarak kapıyı açan bir kişi, içindeki kelepçe ve cop ile bazı eşyaları çaldı. Hırsızın elinde bir çapa ile otomobilin yanına yaklaşması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Dün sabah saatlerinde, Mehmetçik Mahallesi\'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin sağ arka kelebek camı bir kişi tarafından kırılıp, içindeki cop, kelepçe, yelek, parfüm, flaş disk ve sigara paketi çalındı. Güvenlik görevlisi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen otomobilin sahibi, işe gitmek için aracının yanına geldiğinde durumu farkedip, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin önce yandaki bahçeye girip, elinde çapa ile dönerek otomobile yaklaştığı belirlendi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleHırsızınDünMehmetçik MahallesiGüvenlikOlayGörüntülerdenPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24