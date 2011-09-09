Güvenlik görevlisi 2 milyon dolar çaldı

T24 -



Kamerasız sokağı seçti





Müzik sesi ele verdi





Hürriyet gazetesinin haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Selahattin Aktürk (26), içinde yaklaşık 4 milyon dolar bulunan iki torba parayı dün saat 10.30 sıralarında İstanbul uçağına yetiştirmek üzere yola çıktı.İddiaya göre Aktürk, havaalanı yolunda, bankaya ait 34 ZM 3139 plakalı zırhlı aracı kullanan ve adı açıklanmayan diğer güvenlikçiyi tabanca tehdidiyle etkisiz hale getirip aracı Şeyhşamil Mahallesi Cengizler Caddesi 563’üncü Sokak’ta durdurttu.Güvenlik ve MOBESE kameralarının bulunmadığı sokakta tabanca tehdidiyle direksiyondan indirip ellerini ve ayaklarını bağladığı arkadaşını bagaja kilitleyen Aktürk, bağırma sesi duyulmasın diye araçtaki müziğin sesini de sonuna kadar açtı. İstanbul uçağına vermek üzere havaalanına götürdüğü 4 milyon doların yarısının bulunduğu 2 milyon dolarlık torbayı alan Aktürk, hızla olay yerinden uzaklaştı.Mahalle sakinlerinin müzik sesinden rahatsız olması üzerine durum polise bildirildi. Sevk edilen polis ekibi, aracın kapılarının kapalı olduğunu ve bagajda birinin bulunduğunu belirledi. Kimliği açıklanmayan güvenlik görevlisi, kilitli olduğu bagajdan çıkarılırken, soygunu anlattı. Polis, araçta, içinde 2 milyon dolar bulunan torbayı bulurken, 2 milyon doları alıp kaçan Selahattin Aktürk’ün yakalanması için operasyon başlattı. 1 yıldır çalıştığı bankayı akıl almaz bir planla soyan güvenlikçi Selahattin Aktürk her yerde aranıyor.