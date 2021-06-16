Güvenlik görevlileriyle tartıştığı hastaneye otomobille girmeye kalktı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen Hacı K. (52) güvenlik görevlileriyle tartıştığı hastaneye otomobiliyle girmeye çalıştı. Hastanenin giriş kapısına aracıyla çarpan Hacı K., gözaltına alındı.



Olay, öğlen saatlerinde Keçiören ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Emekli memur Hacı K., rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurdu. Alkollü olduğu iddia edilen Hacı K., sağlık görevlileriyle tartıştı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Hacı K.'ye müdahale etti. Hacı K., alkollü olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmasını isteyen güvenlik görevlilerine de tepki gösterdi. Güvenlik görevlisi O.K. ile tartışan Hacı K., diğer güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneden çıkarıldı.



Hacı K., hastane önünde park halinde bulunan otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerledi. Güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hacı K., otomobiliyle hastane girişindeki cam kapıya çarparak durdu. Hacı K. ve çevredekiler, yara almadan kurtuldu. Güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirilen Hacı K., haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürülürken, hastane kapısında hasar meydana gelen yer çalışanlar tarafından naylonla kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)