Güvenliğinizi ve bilgilerinizi riske atan şifre hataları

İnternet hayatımızın her yerinde ve farklı farklı platformlarda ve uygulamalarda hesaplarımız var. Ancak dikkat etmediğimiz ya da farkında olsak da görmezden geldiğimiz en önemli husus, güvenliğimiz ve bilgilerimizi riske atan farklı hesaplarda ortak şifre kullanımı ve şifrelerimizin fazla basit olması.

İnternet kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi doğru şifreler kullanmak. Kaspersky Lab‘ın bir araştırması, insanların kötü şifreler seçerek ve çok ciddi sonuçlara neden olabilecek basit şifre hataları yaparak çevrimiçi güvenliklerini riske attığını gösteriyor.

Teknoloji dergisi Stuff’ın haberine göre araştırma, çok sayıda internet kullanıcısını riske atan üç ortak şifre hatasını ortaya çıkarıyor:

İnsanlar birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyor; yani bir şifre sızdırıldıysa birkaç hesap birden kırılıyor.

İnsanlar, kırılması kolay ve zayıf şifreleri kullanıyorlar.

İnsanlar, şifrelerini güvenli bir şekilde saklamayarak bir şifre sahibi olmanın gerektirdiği en temel şeyi yapmıyorlar.

Araştırma, çok sayıda insanın (neredeyse beşte birinin – yüzde 18) hesap hırsızlığı girişimiyle yüz yüze geldiğini, ancak pek azının etkili şifre seçerek şifre güvenliğini sağladığını gösteriyor. Örneğin, internet kullanıcılarının sadece üçte biri (yüzde 30) farklı çevrimiçi hesaplar için yeni şifreler oluşturuyor ve endişe verici bir biçimde her 10 kişiden biri ise bütün hesapları için aynı şifreyi kullanıyor. Bir şifrenin sızdırılması durumunda, bu kişilerin bütün hesaplarını saldırıya maruz kalma ve sömürülme riskine atılmış oluyor.

İnsanlar ayrıca, onları saldırılardan ve dolandırıcılıktan koruyacak kadar güçlü şifreler oluşturmuyorlar. Sadece yarısı (yüzde 47) şifrelerinde büyük ve küçük harf kombinasyonu kullanıyor ve üçte ikisi (yüzde 64) harf ve rakam karışımı kullanıyor. Bu, çevrimiçi bankacılık (yüzde 51), e-posta (yüzde 39) ve online alışveriş hesaplarının (yüzde 37) güçlü parolalara ihtiyaç olacağını düşünmelerine rağmen böyle.

Araştırma, insanların şifrelerini başkalarıyla paylaşarak ve onları hatırlamak için güvensiz yöntemler kullanarak özensiz davrandıklarını da gösteriyor. Neredeyse üçte biri (yüzde 28) yakın bir aile üyesiyle, onda biri de (yüzde 11) arkadaşlarıyla şifrelerini paylaşıyor ve böylece şifrelerin istemeden de olsa sızdırılmasına olanak sağlıyor. Beş kişiden biri de (yüzde 22), hatırlamalarına yardımcı olması için şifrelerini bir not defterine yazdıklarını belirtiyor.