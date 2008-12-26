Güvenliğini sağlayan güvenlikçi öldürdü

İstanbul Suadiye'deki bir sitede oturan işadamı, misafirinin aracını otoparka almayan güvenlikçiyle tartışınca canından oldu.



Adana ve çevresinde yaptığı yol inşaatlarıyla tanınan hayırsever işadamı Ahmet Çınar Boyvadaoğlu, iddiaya göre pazartesi akşamı Kadıköy Suadiye’deki Villa Park Evleri’nde oturduğu siteye gelen kadın misafirinin otomobili içeri alınmayınca oğlu Muratcan’la birlikte aşağıya indi. Misafir, kimlik isteyen güvenlik görevlisine karşı çıkarak otomobiliyle kapalı otoparka yöneldi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi Aydın Yıldırım da misafirin peşinden otoparka gitti.



Cebinde bıçak taşıyor!



Kapalı otoparka inen işadamı Boyvadaoğlu ile güvenlik görevlisi Aydın Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi Yıldırım, yanında taşıdığı bıçağı Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’na defalarca sapladı. Boyvadaoğlu, ağır yaralanırken Yıldırım ise kaçtı. Oğlunun gözleri önünde 11 yerinden bıçaklanan işaamı Boyvadaoğlu, hemen otomobile konularak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye yolunda yaşamını yitirdi.



Olay yerinden kaçarak Tuzla’daki evine giden evli ve iki çocuk babası Aydın Yıldırım (40) ise polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan güvenlikçi, çıkarıldığı Kadıköy Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kim masum bir cana kıyarsa...



Boyvadaoğlu Ailesi’nin dün gazetelere verdiği ölüm ilanında Kuranı Kerim’den bir sureye yer vermesi dikkat çekti. Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’nu elim bir olay sonucu haksızca kaybetmenin çok derin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden Boyvadaoğlu Ailesi ilanın alt kısmında Maide Suresi’nin 32b. Ayeti’ne yer verdi: “Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur...”



’Hayat bu kadar ucuz mu?’



Yaptığı yardımlarla tanınan Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’nun yakınları, genç işadamının bir süre önce hacca gidip geldiğini söyledi ve olayı şu sözlerle anlattı: “Siteye bir misafiri gelmiş. Güvenlik görevlisi misafiri otomobiliyle içeri almamış. Daha sonra oğlu ile aşağı inmiş. Güvenlikçiye ’Neden benim misafirimi içeri almıyorsun, daha önce de almamıştın’demiş. Bunun üzerine tartışma çıkmış. O da bıçağı çıkararak kalbine ve vücuduna vahşice saplamış. Hayat bu kadar ucuz mu? Basit bir nedenden ülkeye faydalı bir bir insanın öldürülmesi çok acı.”



Eşi ve oğulları yıkıldı



Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’nun cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak Bebek Camii’ne getirildi. Cami avlusuna getirilen ve üzeri çiçeklerle süslenmiş resmi bulunan Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’nun eşi Nurcan, oğulları Cem ile Muratcan, tabutu okşayarak gözyaşı döktü.

20 gün önce de kanser tedavisi gören 80 yaşındaki eşi Orhan Boyvadaoğlu’nu kaybeden babaanne Senar Boyvadaoğlu ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Ahmet Çınar Boyvadaoğlu’nun cenazesi, Bebek Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeniköy Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.



Kardeşlerinden veda notu



Boyvadaoğlu’nun kardeşleri, mezarındaki papatyaların arasına hazin bir not bıraktı. Notta, “Daha 25 gün önce babama ağlıyordun sen de bizler gibi. Yarın biz de göçeceğiz senin gibi. Gerçek bu değişmez, ezelden beri. Mekanın cennet olsun, artık hiçbir şey düşünme geri. Seni çok seven kardeşlerin...” Cem ve Murat yazıyordu.



İş dünyası cenazede



44 yaşında güvenlikçi terörüne kurban giden işadamı Ahmet Çınar Boyvadaoğlu, Adana ve çevresinde yaptığı yol inşaatları ve hayırseverliğiyle tanınıyordu.



Genç işadamının cenaze törenine Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Ömer Koç’un da aralarında bulunduğu iş dünyasının önemli isimleri, çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Cenazeye Büyük Kulüp ile Yalçın ve Neslihan Sabancı tarafından da çelenk gönderildi.

