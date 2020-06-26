Güvenli paketleme için kaliteli koli bandı ambalajstore'da

Paketleme ve taşıma işlemlerinin olmazsa olmazı koli bantları, hangi sektörde çalışıyor olursanız olun mutlaka ihtiyacınız olan ürünlerin başında gelir. Standart ince bantlara göre daha güçlü ve kalın olmasından ötürü birçok alanda sıklıkla tercih edilir. Oldukça pratik ve fiyat açısından oldukça uygundur. Koli bantlarının kendi içinde farklı çeşitleri bulunabildiği gibi şeffaf, koyu ve açık renk tonları da bulunabilmektedir.

Koli bandı nedir?

Koli bandı, en sık kullanılan ve tercih edilen paketleme ürünlerinin başında gelir. Yapıştırmayı kolaylaştırmak için bir yüzünde özel bir selüloz bulunan bu ürün, paketleme ve ambalajlamanın dışında akla gelebilecek pek çok yapıştırma ihtiyacı için de pratik çözümler sunar.

Aynı zamanda kutu sızdırmazlık bandı ve ambalaj bandı olarak da bilinen bu bant, oluklu sunta kutuları kapatmak ve mühürlemek için kullanılan basınca duyarlı bir banttır.

Kullanıldıkları alanlarda basınca dayanıklı yüzeyler oluşturan koli bantları, kolilenen objeleri dış etkenlerden koruyarak istenilen noktaya taşınmasını sağlar. Farklı malzeme ve boyutlarda imalatı yapılan bu ürün, hemen hemen tüm işletmelerin sabit giderleri arasında yer alır. İş hayatında sıkça kullanılan koli bantları, taşıma işleri sırasında da bolca kullanılır. Duruma göre sarma, yapıştırma veya paketleme işlerini kolaylaştıran 45x100 koli bandı, hafif ve orta ağırlıktaki kolileri paketlemeniz için ideal ürünler arasındadır. Koli bandı birçok paketleme işlemi için yeterli kapasite sunarken, kaliteli malzemeden imal edilen yapısı sayesinde de tasarruf sağlar.

Koli bantları genel olarak birbirine benzese de içerisinde birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Kullanım yeri ve amacınıza göre tercihinizi yapabilir, kaliteli ve en uygun toptan koli bandı fiyatlarına da avantajlı seçeneklerle birlikte https://www.ambalajstore.com/tr/urun/seffaf-koli-bandi-45-x-100-mt-96-adet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Paket ve kolilerinizi güvenli bir şekilde kapatın

Genellikle taşıma sırasında çokça kullanılan koli bantları, güçlü olmasından dolayı kutuları ve kolileri paketlemede oldukça etkilidir. Duvar boyası ve eşyaların ahşap dokusuna ciddi anlamda zarar verebilecek kadar güçlü yapıda olan bu bantlar, doğru marka tercih edilmediğinde eşyalarınıza zarar verebilir.

Ambalaj Store tarafından satışa sunulan koli bantlarının öne çıkan en önemli özelliği yapıştırma gücüdür. Üstün yapıştırma teknolojisi sayesinde, kolilerinizi güvenli ve sağlam bir şekilde kapatabilirsiniz. Yapıştırma gücünün yanı sıra şeffaf görüntüsü ve kaliteli malzemesi sayesinde işinizi kolaylaştırarak pratik bir kullanım imkanı sunar.

Çok geniş bir kullanım alanına sahip koli bantları, Ambalaj Store üzerinden en çok satışı yapılan ofis yapı market ürünleri arasında yer almaktadır.

Neden koli bandı tercih etmeliyim?

İnce yapıdaki standart kullanım bantları oldukça güçsüzdür. Yapıştırma kuvveti çok daha fazla olan koli bantları, diğer bantlara göre daha çok tercih edilmektedir. Taşıma yaparken veya ürün paketlerken çok dikkatli olunmalı; eşya güvenliği riske atılmamalıdır. Bundan ötürü de, eşyaların kırılmaması için özellikle birleşim noktalarında çokça koli bandı kullanabilirsiniz.

Maliyetinizi minimize ederek tasarruf etmenizi sağlayan ve kaliteli ürünleri sizlerle buluşturan Ambalaj Store sadece bir tık uzağınızda!

Her ihtiyaca uygun koli bantları Ambalaj Store’da

2011 yılından bu yana Türkiye’nin ilk toptan ambalaj malzemesi satışını yapan Ambalajstore, sunduğu kaliteli ürünler ve geniş ürün yelpazesi ile sektörün lider markalarından biridir.

Ambalaj Store, toptan koli bandı fiyatlarında sağladığı birbirinden avantajlı indirimler, hızlı teslimat ve güven veren satış politikasıyla sektörde öncü olmaya devam ediyor. Birinci sınıf malzemeden imal edilen koli bantlarında farklı birçok seçenek sunan Ambalaj Store, en uygun fiyat seçenekleri ile de öne çıkıyor.

Hem toptancıya hem de tüketiciye sunduğu kolaylıkla, hayat kurtaran ve pratik kullanımı ile çokça talep edilen koli bantları, Ambalaj Store tarafından eko şeffaf koli bandı, fil şeffaf koli bandı ve şeffaf koli bandı alternatifleriyle birlikte satışa sunuluyor.

Siz de en uygun fiyat avantajlarından faydalanmak; koli bandı ya da diğer tüm ambalajlama ürünleri hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için Ambalaj Store internet sitesini ziyaret edin!