-Güvenli internette yeni uygulama ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Güvenli internet hizmetinden faydalanmak isteyenler artık, bu tercihi yapmadan önce, hangi sitenin hangi profilde yer alıp almadığını kontrol edebilecek. Kullanıcılar, merak ettikleri sitenin hangi profilde yer aldığını ''guvenlinet.org'' adresinde yer alan sorgu ekranından öğrenebilecekler. Güvenli internet hizmetini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre, internet kullanıcıları güvenli internet hizmetini almadan önce de merak ettikleri herhangi bir sitenin hangi profilde yer alıp almadığını sorgulayabilecek. Bunun için ''guvenlinet.org'' adresine girerek, burada yer alan sorgu ekranına merak ettikleri sitenini adresini yazmaları ve sorgulamak istedikleri profili seçmeleri yeterli olacak. Kullanıcılar, isterlerse bu sorgu ekranından istedikleri bir setinin seçtikleri profilde yer almasını da önerebilecekler. önerilen siteler Çocuk ve Aile Kriterleri Çalışma Grubu'nun belirlediği kriterlere uygunluğu araştırıldıktan sonra profillere eklenebilecek.