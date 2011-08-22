-Güvenli internette test süreci başladı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle bugün testlerine başlanacak Güvenli İnternet Hizmeti, 22 Kasım'dan itibaren devreye girecek. Hizmetten yararlanmak isteyen aboneler ''aile'' veya ''çocuk'' profillerinden birini seçebilecek, istemeyenler ise mevcut durumlarına devam edecek. Güvenli İnternet Hizmeti alımı tamamen tercihe bağlı olacak. İnternet servis sağlayıcıları, bu hizmeti tercih eden abonelere, ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil şeklinde sunacak. Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek ve bu hizmeti ücretsiz sunacak. İnternet servis sağlayıcıları tarafından abonelere verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Profil Düzenleme İnternet Sayfası'ndan profiller arasında geçiş yapılabilecek veya ''hizmet'' devre dışı bırakılabilecek. Profilleri nedeniyle engellenen internet sitelerine erişmek isteyen aboneler, işletmeciler tarafından tasarlanacak olan Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet Sayfası'na yönlendirilecek. Güvenli İnternet Hizmetinin kapsamında engellenen internet sitelerinin listelerinin oluşturulmasına ilişkin kriterler, Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu tarafından tespit edilecek. Kurul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 11 üyeden oluşacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3, İnternet Kurulundan 2, BTK'dan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından seçilecek 4 üyeden oluşacak kurul, tespit ettiği ilkeler çerçevesinde engellenen sitelerin listelerini belirleyecek. Kullanıcılar ve internet site sahipleri, internet sitelerinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için BTK'ya başvuru yapabilecek ve itiraz edebilecek. İnternet servis sağlayıcıları, Güvenli İnternet Hizmeti sunumu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümlerini yedekli olarak kuracak. Test süreci, işletmeciler ile BTK arasında bugünden itibaren 22 Kasım 2011'e kadar gerçekleştirilecek. Hizmet, 22 Kasım'dan itibaren sunulmaya başlayacak.