-GÜVENLİ İNTERNET TESTİ BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti'nin test sürecinin 22 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, ''Eğer kullanıcı 'Güvenli Profil' kullanmak istemiyorsa standart paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu ankinden farklı bir filtre koyulmayacak'' dedi. Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen, Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili basın toplantısında konuşan Acarer, bu hizmetin 28 Temmuz 2010 tarihinde BTK'da Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin bir maddesi olarak gündeme geldiğini anımsatarak, bu yönetmelikte güvenli internet hizmetine sahip olmanın bir tüketici hakkı olduğunun belirtildiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını söyledi. Acarer, bu düzenlemenin şubat ayında yapıldığını ancak mayıs ayının ortalarına doğru gündeme geldiğine dikkati çekerek, Güvenli İnternet Hizmeti'nde isteyen kullanıcıların bu hizmeti talep ettikleri takdirde alabileceklerinin altını çizdi. Geçen hafta gerçekleştirilen İnternet Kurulu toplantısında alınan kararın yeni bir uygulama olması nedeniyle hizmetin 22 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir test sürecine tabi tutulacağını, bu sürede çeşitli değerlendirmelerin yapılacağını söyleyen Acarer, test sürecinin sonucunda 22 Kasım'da da Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasına geçileceğini belirtti.