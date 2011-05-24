-GÜVENLİ İNTERNET İÇİN "ORTAK KARAR" ARAYIŞI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın önerisiyle ''Güvenli İnternet'' uygulamasında ortak karar alınması için yarın İnternet Kurulu, BTK, TİB ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yarın Bilgi Üniversitesinde yapılacak toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 60 kişinin bir araya geleceğini anlattı. Toplantıya ortak bir kamuoyu oluşturulabilmesi için her kesimden temsilcileri davet ettiklerini ifade eden Özeren, ''Geniş katılımlı bir toplantı olacak. BTK'nın aldığı 22 Şubat 2011 tarihli kararıyla Ağustosta devreye girecek 'Güvenli İnternet' uygulamasının akıbetini konuşacağız. Sivil toplum kuruluşlarını ve özellikle basında bu uygulamaya olumsuz görüş bildiren akademisyenleri davet ettik'' diye konuştu. Özeren, toplantıya başta BTK, TİB, Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri olmak üzere Türkiye Bilişim Derneği, YASAD, MOBİSAD, TÜBİDER, Alternatif Bilişimciler Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası, İnsan Hakları Vakfı'nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri, www.ekşisözlük.com, Facebook ve Google'ın avukatlarının katılacağını bildirdi. Toplantıda, gazetelerin teknoloji editörleri ve internet medyasından davetlilerin de yer alacağını belirten Özeren, şunları kaydetti: ''Güvenli İnternet uygulaması nasıl olmalı tartışılacak ve bu rapor haline getirilerek BTK'ya ulaştırılacak. Yarın süre yetmezse tekrar toplantı yaparız. Amacımız kamunun hassasiyetini, duyarlılığını ve aynı zamanda mevcut düzenleme için herkesin asgaride uzlaşmasını sağlamak. Ben, toplantıya sivil toplum kuruluşu başkanı sıfatımla katılacağım. Herkesin açık ve net bir şekilde söylemlerini dile getirebileceği bir görüşme olacak. Bu iş için bütün zamanımı ayırmaya hazırım.'' Toplantı konusunda genel olarak olumlu tepkiler aldıklarını ancak önyargıların da bulunduğunu ifade eden Özeren, ''Sivil toplum kuruluşlarının bu tür konularda devrede olması ülkemizin demokratikleşmesi için gerekli. Bu toplantı eski Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın talebiyle oluştu. Bu uygulamada hassas denge olmalı. Bir tarafta özgürlük, bir tarafta suç ile mücadele... Her ülkenin kendine göre bazı dinamikleri, değerleri var. Bütün bu parametreler ışığında çözüm bulacağız. Uygulamayı toplumun büyük kesiminin desteğiyle hayata geçireceğiz'' diye konuştu.