Güvenli binada bıçaklı kavga





T24- Güvenlik nedeniyle avukatların üzerlerinin arandığı, su damacanasının bile alınmasına izin verilmediği Avrupa’nın en büyük adalet binası İstanbul Adalet Sarayı’nda bıçaklar çekildi.





Hürriyet'in haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C Blok 1’inci katında bulunan İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek bir cinayete teşebbüs davasının tarafları arasında dün saat 12.00’de tartışma çıktı. Taraflar polisin araya girmesine rağmen birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Polisler adliye içinde biber gazı kullandı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Polisler yaralıları adliye koridoruna yatırdı ve ambulans çağırdı.

Kavga dışarıya taştı



Ambulans adliyenin girişine ancak 15 dakikada ulaşabildi. Koridordaki ilk müdahalenin ardından sedyelere alınan yaralılar, yürüyen merdiven ve asansörlerle adliye girişine taşındı. Olaylar bitti sanıldığı sırada, güvenlik görevlilerince daha önce adliye dışına çıkarılan taraflar burada da birbirine girdi.





9 kişi gözaltında





Adliye bahçesindeki kavgada 4 kişi daha bıçaklandı. Bıçaklı saldırganlardan biri metrobüs merdivenlerinde, diğeri Kağıthane yönüne doğru kaçarken yakalandı. Polisler kavgaya karışan 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri polis aracına bindirilirken, “Bir tane namussuzu vurmuşuz, bir tane çakalı vurmuşuz” dedi.





Temizlikçileri polis durdurdu





Adliyenin temizlik görevlileri kan gölüne dönen olay yerini hemen temizlemeye koyuldu. Ancak polis temizlikçileri durdurdu ve koridoru bant çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri koridorda delil incelemesi yaptı.

