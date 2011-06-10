Güvenilir güneş gözlüğü kullanın

T24 - Konya Özel Selçuklu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. H. Hüseyin Uysal göz sağlığının önemine vurgu yaptı ve yaz mevsiminin gelmesiyle beraber artan güneş gözlüğü kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Konya Özel Selçuklu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. H. Hüseyin Uysal, kaliteli olmayan, kaliteli malzemeden yapılmayan, güvenilir olmayan ortamlarda üretilip, bu ortamlarda satılan güneş gözlüklerinin sağlıklı olmayacağını söyledi ve “bu tip gözlükler çabuk yıpranırlar, eğilirler, soğuk ve sıcak karşısında kolayca deforme olabilirler. Bu tarz gözlükler gözü korumak yerine göze daha da zarar verebilir, hatta bazı göz kusurlarına neden olabilir.

Önemli olan gözlüğün ultraviyole ışınları, yani zararlı güneş ışınlarını engelleyecek kapasitede olmasıdır. Güneşte A,B,C gibi ultraviyole ışınlar vardır ve bu sebeple renklendirilmiş ve güvenilir bir yerden alınacak gözlükler seçilmelidir. Güneş gözlüğünü herkes takmak zorunda değildir, yalnız özellikle alerjisi olanlar, albüno olanlar, açık göz rengine sahip olanların güneş gözlüğü kullanmaları faydalı olacaktır. Bir diğer önemli durum da güneş gözlüğünün cilde yakın olması gerektiğidir, çünkü göz kapağı gibi göz çevresindeki cildi de koruyacak bir ürün seçmek daha yararlı olacaktır” dedi.







ZEDHABER





