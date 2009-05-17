Güvencesiz hamileye ücretsiz muayene sürüyor

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde yer alan sosyal güvencesi olmayan hamilelerin ücretsiz muayene ve doğum uygulamalarının kalktığı yönündeki haberlerin, bir ildeki mevzuatın yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıktığını belirtti.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67'inci maddesinde düzenlenen sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarında, acil vakalar, bulaşıcı hastalıklar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile iş ve meslek hastalıkları gibi durumlarda prim şartı aranmayacağının açıkça belirtildiğini ifade eden Dinçer, Analık Sigortası'nın da bu grup için de yer aldığını ve sosyal güvencesi olmayan hamilelerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında olduğunu kaydetti.Ömer Dinçer, kurum yetkililerine ilgili maddedeki uygulamaların eskisi gibi devam etmesi yönünde gerekli talimatların verildiğini bildirdi.